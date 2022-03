Tallinna külastanud Sanna Marin lubas põhjalikku ja kiiret NATO-debatti Soomes

«Ma hakkame Soomes arutama julgeolekuolukorra muutumist, seda, mida see tähendab Soomele,» lausus Marin eile ühisel pressikonverentsil Eesti valitsusjuhi Kaja Kallasega. «Me ei venita sellega, aga peame väga põhjaliku arutelu nii parlamendis, eri rühmades kui ka institutsioonide vahel. Me räägime praegu sellest, mil moel oleks seda arutelu kõige targem läbi viia.»

Ajaraami Soome valitsusjuht siiski välja käia ei soovinud, mööndes samas, et juba praegu on arvamusküsitlustest näha, et Venemaa tegevus on mõjutanud soomlaste meelsust NATOsse suhtumisel.