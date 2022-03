Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) operatsioonide juhi Dominik Stillharti sõnul on nad pidevalt arutanud inimeste evakueerimist tule all olevatest linnadest nii Ukraina kui ka Venemaa poolega, kuid relvarahu detailides selguse saamine on problemaatiline. Stillhart lisas, et põhimõtteliselt on kõik kokkulepped kohe läbi kukkunud, sest puuduvad täpsed detailid pommirahe all olevate inimeste linnadest välja aitamiseks mõeldud marsruutide kohta ja selle kohta, kes neid teid kasutada võivad.