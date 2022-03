UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro 12. sõjapäevast: kolmandik Vene vägedest on võitlusvõimetud, kuid ülejäänud suudavad teha palju kurja

Ukraina raketiväed andsid eduka löögi Luhanski kütusehoidla pihta, mis varustas kütusega Donbassi piirkonnas tanke ja muud sõjatehnikat.

Piiramisrõngasse sattunud Mariupolist on avaldatud fotosid, kus pole ühtegi tervet hoonet. Hoolimata piiramisest ja kõige puudusest (elekter, toit, ravimid), suutsid linna kaitsvad üksused teha pealetungivale vastasele vasturünnakuid - möödunud ööpäeva hommikul hävitati seitse vastase tanki, seitse soomusmasinat ja 40 ründajat.

Harkivi all on surma saanud Kesk-Venemaa ringkonna 41. armee ülema esimene asetäitja ja staabiülem kindral-major Vitali Gerassimov. Lisaks on haavatud rida kõrgeid ohvitsere. See viitab asjaolule, et Harkivi rindel on Vene üksustel väga tõsised probleemid.

Tšernihivi oblastis Priluki lähistel hävitasid ukrainalsed suure kütusekolonni, milles liikuvad tsisterniautod olid vist üksteise järel mutta kinni jäänud. Ei saa taas aru, kas tegu oli kokkusattumusega, et need autod mingil hetkel kõik kokku jooksid või lihtsalt hooletusega, et liiguti vähendatud vahedega.

Tšernihivi linnas on muidugi raske olukord. Elektrit pole mitmendat päeva ning linn on sisuliselt ümber piiratud. Linnast väljumine pole ka võimalik. Seal on inimesi maha lastud.

Samuti on Sumõ oblastist tulnud viimastel päevadel pilte rüüstatud tsiviilautodest tee servas - nii et ilmselt üritasid inimesed põgeneda sõja jalust, kuid nad peatati kinni ja rööviti. Marodööritsevatest Vene sõduritest oli teateid kõikjalt, kus nad midagi okupeerivad.

Õhtul võttis õhtutõrje Kiievi kohal maha kaks venelaste lennukit, mis tõendab veelkord, et pealinna kohal on õhukaitse olemas ja toimiv. Lisaks teati, et üks lenduritest suutis alla lasta tiibraketi Kalibr, mille lendu filmiti Bila Tserkva ja Vassilkovi kandis telefonidega - ehk see lähenes pealinnale lõunast, Mustalt merelt. Tõenäoliselt sai sellega palju surmasid ära hoitud.

Kiievist loodes toimuvad jätkuvalt lahingud. Venelased pommitasid Malini asulat ja üritavad endiselt suruda Hostomeli ja Irpini suunal, et Kiievile läheneda. Võšhorodi poolt põhjast lasid ukrainlased alla ühe helikopteri, mille rusud kukkusid Kiievi veehoidlasse.

Borodjanka kandis andis Ukraina õhuvägi löögi kadõrovlaste kolonni pihta.

Ukraina peastaabi hinnangul käib seal Vene üksuste reorganiseerimine ja ettevalmistus järjekordseks pealetungiks Kiievile.

Žõtomõris ja Tšenjahovis said raketitabamusi kütusehoidlad. Tekkinud tulekahju likvideeritakse ning õnneks oli tegu tühjade mahutitega.

Mitmed USA kõrged ametnikud on väljendanud veendumust, et Ukraina võidab, kuna võitlusvaimu on piisavalt ning varustusabi saab tagatud.

Kõik sõltub muidugi Venemaa dünaamikast ja mis toimub Vladimir Putinit mõjutada võivate inimeste peades.

Majandusanalüütikud pakuvad, et Vene majandus variseb kokku hiljemalt juuniks, mõni rahvusvahline agentuur on avaldanud arvamust, et maksevõimetus tekib juba aprillis. Loomulikult praegu nad veel praalivad, et jätavad lihtsalt kõik arved maskmata, rekvireerivad liisinglennukid ja ei tasu enam patentide kasutamise eest.

Reaalsuses on olukord paraku selline, et miljon rubla on väärt 3000 eurot, kui võtta arvesse nii kuristikku langenud kurss kui ka keskpanga kehtestatud 30-protsendine valuutamaks. Ja küsimus on muidugi ka sellest, kui pikalt ja kui suures ulatuses Euroopa venelaste sõdimist rahastab läbi energiakandjate ostmise.