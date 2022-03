UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro kaheteistkümnendast sõjapäevast:

5) Piiramisrõngasse sattunud Mariupolist on avaldatud fotosid, kus pole ühtegi tervet hoonet. Hoolimata piiramisest ja kõige puudusest (elekter, toit, ravimid), suutsid linna kaitsvad üksused teha pealetungivale vastasele vasturünnakuid - möödunud ööpäeva hommikul hävitati 7 vastase tanki, 7 soomusmasinat ja 40 ründajat. Eelneval päeval oli see vastase hävitusskoor umbes samasugune.

6) Ukraina raketiväed andsid eduka löögi Luganski kütusehoidla pihta, mis varustas kütusega Donbassi piirkonnas tanke ja muud sõjatehnikat. Vene üksused üritavad nii Luganski kui Donetski rindelõigul ukrainlaste kaitset murda, kuid seni pole see õnnestunud.

7) Harkivi all on surma saanud Kesk-Venemaa ringkonna 41. armee ülema esimene asetäitja ja staabiülem kindral-major Vitali Gerassimov. Lisaks on haavatud rida kõrgeid ohvitsere. See viitab asjaolule, et Harkivi rindel on vene üksustel väga tõsised probleemid. Ilmselt märksa tõsisemad kui mõnede varustuskolonnide ründamine, millest eile kirjutasin. Izjumi suunal käib samas väga tõsine pommitamine ning ilmselt on soov sealt lõuna poole edasi murda. Vene üksused on suutnud murda linna paremkaldale, nende edasitungi takistamiseks on sild õhitud.

8 ) Tšernigivi oblastis Priluki lähistel hävitasid ukrainalsed suure kütusekolonni, milles liikuvad tsisterniautod olid vist üksteise järel mutta kinni jäänud. Ei saa taas aru, kas tegu oli kokkusattumusega, et need autod mingil hetkel kõik kokku jooksid või lihtsalt hooletusega, et liiguti vähendatud vahedega. Üldiselt tuleb kolonnidel sõjaajal liikuda nii, et ühe masina tabamine ei mõjutaks teisi ning tulelöögi korral oleks kolonn hajutatud. Nüüd on siis võimalik praktikas näha, miks seda õppustel nõutakse.

9) Tšernigivi linnas on muidugi raske olukord. Elektrit pole mitmendat päeva ning linn on sisuliselt ümber piiratud vene ründajate poolt. Linnast väljumine pole ka võimalik. Seal on inimesi maha lastud. Samuti on Sumõ oblastist olnud viimastel päevadel pilte rüüstatud tsiviilautodest tee servas - nii et ilmselt üritasid inimesed põgeneda sõja jalust, kuid nad peatati kinni ja rööviti. Marodööritsevatest vene sõduritest oli teateid kõikjalt, kus nad midagi okupeerivad. Kui nüüd pisut ajalukku tagasi minna, siis 2008. a. Gruusia sõja ajal tassisid ju venelased Gori piirkonnas kõike, mis polnud surmkindlalt maa külge kinnitatud - isegi grusiinide sõjaväeosa peldikupotid võeti trofeedena kaasa. Asi on nimelt selles, et vene sõdurid ongi tihtipeale väga vaestest maapiirondadest pärit ja ka nende kasarmutes on hügieenivõimalused nii ja naa. Olles ööbinud 2004. aastal võrdlemisi moodsas sõjaväeosas Groznõi endise lennuvälja territooriumil, saan kinnitada, et peale Stalini jalajälgede sanitaarruumides muid tehnilisi vahendeid polnud. Isegi kabiine polnud ümber ehitatud - lihtsalt augud üksteise kõrval ja viimased neli auku olid mingi voodilinaga eraldatud. Nii et ilmselt esmakordselt välismaale sattunud tegelased üritavad võtta kõike, mis võtta annab.