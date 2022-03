Austraalia tulvaveeohvrite arv tõusis 20-ni

Tormi tõttu on Austraalia suurimas linnas oma kodudest evakueeritud kümneid tuhandeid elanikke. Riiklik ilmateenistus hoiatas Sydneyt kahe eesseisva ööpäeva eest ning evakueerimiskorraldus on antud 60 000-le inimesele.

Tugev vihmasadu on Sydneys üle ujutanud maju ja sildu, pühkinud minema autosid ning muuhulgas on langes sisse kaubanduskeskuse katus.

Päästeteenistuse pressiesindaja Phil Campbell ütles AFP-le, et toimuv on justkui vesine vaste «musta suve» võsapõlengutele, mis räsisid Austraalia idaosa 2019. aasta lõpukuudel ja 2020. aasta alguses.

«Meil on olnud sarnane mõju kogukondadele, kuna teed on suletud, taristu on kahjustatud ja on elektrikatkestused,» lisas ta.