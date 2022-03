USA välisminister Tallinnas: NATO jätkab idatiiva tugevdamist

«Viimastel päevadel oleme näinud agressiooni kasvu Ukraina vastu ja oleme valmis kõige halvemaks,» märkis Blinken pressikonverentsil preaminister Kaja Kallasega. «Me oleme selleks valmistunud.»

Blinken tõi välja, et on viimase nädala jooksul külastanud mitmeid Euroopa pealinnasid Brüsselist Vilniuse ja Riiani, kuid käinud ka pagulaste vastuvõtukeskuses Poolas, seisnud Ukraina välisminister Dmõtro Kulebaga Ukraina pinnal ning väisanud Moldovat, mis püüdleb integratsiooni poole läänega.

«Igas peatuspaigas olen rõhutanud põhiväärtusi, mis meid ühendavad – demokraatia, õigusriik, suveräänsus ja territoriaalse terviklikkuse austamine, reeglitel põhinev rahvusvaheline kord, mis muudab rahu ja stabiilsuse kõikajal võimalikuks,» lausus Blinken.

Blinken märkis, et hindab Eesti vaatekohti Venemaa küsimustes, sest Nõukogude Liidu okupatsiooni ja agressiivse Venemaa külje all elanud eestlastel on jagada väärtuslikku teavet teistele ning Balti riigid saavad aru, kui oluline on praegu Ukraina toetamine.

«Me töötame oma partnerite ja liitlastega, et aidata neid inimesi, kes on Ukrainas, aga ka neid inimesi, kes on põgenenud,» sõnas Ühendriikide välisminister. «Me aitame ka tõsta hinda Kremli jaoks, mille toob kaasa selle sõja jätkamine.»

Blinken tõi välja, et president Joe Biden on palunud kongressil eraldada veel 10 miljardit dollarit, mis aitaks oluliselt suurendada Ukrainale antavat julgeoleku-, humanitaar- ja majandusabi.

«Eesti on omalt poolt Ukrainat palju aidanud, muuhulgas andnud Javelin tankitõrjerakette, haubitsaid, toitu, meditsiiniabi eesliinile ja lubanud võtta vastu 10 000 põgenikku Eesti kodudesse ja kogukondadesse,» tõi Blinken välja.

«Samuti oleme igal pool Balti riikides näinud, kuidas inimesed toetavad Ukraina rahvast. Oleme näinud sinikollaseid lippe kodudel. See on tohutult tugev solidaarsuse väljendus,» rõhutas ta.

Ühendriikide välisminister lausus, et Washington jätkab koostööd Eestiga ning kordas president Bideni sõnu, et NATO kaitseb igat tolli selle liitlaste pinnast.

«Meie pühendumus artiklile 5 on kaljukindel. Rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Koos NATO liitlastega oleme valmis ükskõik mis ohule vastu seisma,» märkis Blinken.

Blinken tõi välja, et esmakordselt NATO ajaloos käivitati Venemaa agressiooni järel kiirreageerimisjõud ning paljud liitlased on suurendanud vägede kohalolekut alliansi idatiival ning pakkunud täiendavat varustust ja võimekust.

«President Biden andis korralduse veel 7000 sõjaväelase saatmiseks Euroopasse ja paigutas juba Euroopas olevaid jõude NATO idatiivale. Sealhulgas oleme saatnud hävitajaid ja tugevdanud veelgi NATO õhuturbemissiooni. Samuti töötame Eesti ja teiste Balti riikidega küber- ja energiaturvalisuse vallas, mis on samuti julgeoleku seisukohast ülioluline,» lausus Blinken.

«Viimase 30 aasta jooksul on Balti riigid moodustanud demokraatliku seina, mis on vastakuti autoritaarse hoovusega, mida Moskva püüab Euroopasse suruda,» ütles Blinken, tuues välja Eesti eduloo digivaldkonnas ja demokraatlike institutsioonide arengus. «Milline erinevus Moskvast, mis võtab sihikule ajakirjanikud ning täidab internetti ja eetrit desinformatsiooniga nii laias maailmas kui kodus.»

«Paljud (venemaalased) ei teagi, mida nende valitsus Ukrainas teeb. Nad arvavad, et Vene sõdurid on kangelased ja abistavad tsiviilelanikke. Moskva on keelustanud Facebooki ja Twitteri, et sel oleks lihtsam oma valesid maha müüa,» tõdes Blinken, öeldes, et jõupingutustega Kremli desinformatsiooni vastu astumieks jätkatakse.

Ühendriikide välisminister märkis, et paljud juhtivad ettevõtted on Venemaalt lahkunud ja rubla kurss jätkab kukkumist. «President Putin on teinud Venemaast paariariigi,» lausus ta. «Loodame, et venemaalased saavad teada, miks see tegelikult toimub.»

«See ei ole vene rahva sõda. See ei ole vabastussõda või ükskõik, mida muud neile on räägitud. See on president Putini sõda, mille eesmärk on alla suruda suveräänne riik. Ja kuni ta ei ole lõpetanud, paneb maailm ta selle eest vastutama,» kuulutas Blinken.

«On väga tähtis, et demokraatlikud riigid nagu Eesti ja kõik Balti riigid, esindaksid jätkuvalt paremat teed ja oleksid praegusel hetkel ülesannete kõrgusel. Ameerika Ühendriigid seisavad teie kõrval,» lisas ta.