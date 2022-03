Läti pagulaskeskus ei saanud esimesel tööpäeval ukrainlaste tulvaga hakkama

Omavalitsus ütles agentuurile BNS, et vajalikku abi ei antud täies mahus normatiivaktide puudumise tõttu.

Pagulastele anti võimalus end registreeruda, täita viisataotlus ja teha viisa saamiseks pilti. Samuti on võimalik saada vajalikku teavet seoses laste haridusvõimalustega, panna laps lasteaia järjekorda ning uurida töövõimalusi.

Omavalitsus rõhutas, et juba teisipäevast plaanitakse tõsta tugikeskuse võimsust, kaasates rohkem töötajaid ja vabatahtlikke, samuti otsida lahendusi inimeste toitlustamiseks.

Riia linnapea pressisekretär Aleksis Zoldners selgitas, et ühistranspordi piletid väljastatakse pärast linnavolikogu vastavat otsust, mis võetakse vastu esimesel võimalusel.

Zoldners rõhutas, et pagulased saavad kriisitoetust pärast dokumentide vormistamist ja menetlemist. Inimesed, kellel on pangakontod, saavad need kätte ülekandega määratud kontole, ülejäänutele makstakse toetust sularahas.