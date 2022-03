Leedus käivitati kampaania Venemaale helistamiseks

Aktivistid loodavad, et otseühendusega minnakse mööda Kremli-meelsest meediast ja muudetakse lihtvenelaste arvamust, mis peaks lõpuks konfliktile lõpu tegema.

Algatusel «Call Russia» («Helista Venemaale») on andmebaas 40 miljonist juhuslikult valitud Vene telefoninumbrist. Uus number kuvatakse iga kord, kui kasutaja kampaania veebilehele vajutab.

Kampaania üks algatajatest Paulius Seniuta ütles, et on rääkinud kolme tuttavaga Moskvas ja need vestlused olid väga rasked.