Valitsus piirab Venemaa ja Valgevene kodanike võimalusi Eesti e-residendiks saada

Siseminister Kristian Jaani (KE) tõdes, et kuna e-residentsus pakub välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele ning seeläbi ka Euroopa ja maailma majandusele, siis on Vene Föderatsioonil ja Valgevenel kindlasti huvi e-residentsust ka enda huvides ära kasutada.

«Me ei taha vähimalgi määral kaasa aidata Ukraina vastu sõda alustanud riikidele eeliste pakkumisele. Me ei taha anda võimalusi ebaseaduslikuks rahade või varade suunamiseks ega kahjustada muul moel Eesti mainet, majandust ning Euroopa ühist õigus- ja küberruumi. Samuti ei taha me, et Eesti pakutavaid võimalusi kasutataks pahatahtlikult ära ka Ukraina-vastase agressiooni toetamiseks,» rääkis Jaani.

Siseminister lisas, et e-residendile digitaalse isikutunnistuse väljaandmise eesmärk on soodustada Eesti majanduse, teaduse, hariduse või kultuuri arengut, luues võimaluse kasutada e-teenuseid Eesti digitaalse dokumendiga. «Praeguses olukorras me nende eesmärkide täitmist ei näe ja leiame, et Venemaa ja Valgevene kodanikele e-residentsuse võimaldamine mõjub Eesti majanduse ja kultuuri arengule hoopis kahjustavalt,» märkis Jaani.