Ukraina droonisõdalane: venelased juba teavad ja kardavad meid

Peamiselt teevad Ukraina armeega tihedat koostööd tegeva Aerorozvidka (eesti keeles õhuluure) hektokopterid vaatluslende, kuid need on võimelised kandma ka pomme. Eilse seisuga olid nende droonid hävitanud peale kolme tanki veel mitu Vene armee kütuseveokit ning mitu venelaste veokit, mis transportisid Grad-raketisüsteeme.

«Me ise otsustame, mida rünnata. Kui me näeme tanki või raketikandjat ja me saame aru, et me saame neid rünnata, siis me ründame,» rääkis Aerorozvidka liige. Tema pere julgeoleku kaitsmiseks ei avalda Postimees tema nime. Ta lisas, et Kiievi lähedal mutta kinni jäänud kümnete kilomeetrite pikkune Vene kolonn on näiteks väga hea sihtmärk neile: «Me muidugi saame ainult hammustada seda kolonni, kuid mitte hävitada.»

Täpsemalt ei saanud Aerorozvidka liige oma droonide, mille tehnoloogia on nad ise välja töötanud, tööst rääkida, kuid seda ta mainis, et nende lennulatus pole väga pikk. Tema sõnul peavad droonide juhid olema üsna lähedal. «Pilootide töö on ohtlik. Neil on alati kaitsemeeskond kaasas. Seni pole veel keegi neist hukkunud, kuid üks on saanud haavata,» ütles Aerorozvidka liige. «Me ründame tavaliselt öösiti, meie kopteritel on termokaamerad.»

«Venelased juba teavad ja kardavad meid. Me oleme näinud, et kui nad kuulevad meie droonide müra, siis nad jätavad tehnika ja jooksevad metsa,» rääkis Aerorozvidka liige. «Öösiti on meie droone kahjuks hästi kuulda. Me ründame mõnesaja meetri kõrguselt.»

Vaatluslendude ülesanne on teada saada Vene vägede asukoht ja relvastus. Oma infot annavad nad edasi Ukraina armeele, kaasa arvatud otse luurele ning rindeüksustele. «Meie info põhjal saavad näiteks suurtükiväed oma told korrigeerida, nad teavad täpselt kuhu tulistada,» rääkis Aerorozvidka liige. «Meil on oma informaatorid kohapeal, kelle abiga me teame, kuhu droone saata,» lisas ta. «Meie infot kasutab armee ka Bayraktaride rünnakuteks.» Bayraktarid on Türgi päritolu ründedroonid, mis on üsna efektiivselt rünnanud Vene vägesid.

Vene radarisüsteemidel on raske nende droone avastada, sest Aerorozvidka on töötanud välja vastava tehnoloogia. «Nad üritavad segada meie signaale, kuid tavaliselt me oleme suutnud meie droonide lende jätkata,» ütles Aerorozvidka liige. Tänaseks on nad kaotanud neli drooni, mille Vene armee õhukaitse on alla lasknud. Aerorozvidkal pid olema veel piisavalt droone.

Vene armee ründedroone Aerorozvidka liikme sõnul praegu sõjas ei kasuta. «Venelastel on piisavalt palju hävitajaid ja pommitajaid, neil polegi vaja kasutada ründedroone,» lausus ta.