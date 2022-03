Xi kutsus üles maksimaalsele vaoshoitusele seoses Ukrainaga

Peking on keeldunud oma lähedase liitlase Venemaa invasiooni Ukrainasse hukka mõistmast. Xi sõnul tahab ta, et «kaks poolt säilitaks läbirääkimiste hoo, ületaks raskused ja jätkaks kõnelusi tulemuste saavutamiseks... ja laiaulatusliku humanitaarkriisi vältimiseks», edastas rahvusringhääling CCTV.

Xi lisas, et olukord Euroopas on äärmiselt murettekitav ning Hiinat kurvastab väga, et Euroopas on taas sõda.