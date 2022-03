Saksa ministeriumid toetavad tuumaelektrijaamade sulgemist

Nende töölejätmine ei aitaks lahendada energiaprobleeme aasta lõpukuudel, mil nõudlus on suurim, ning ei suurendaks elektrivarusid enne 2023. aasta sügist, öeldakse raportis.

Venemaa sissetung Ukrainasse on kiirendanud samme vähendamaks sõltuvust Vene energiast ning Saksa valitsus on teatanud investeeringute suurendamisest taastuvenergiasse nng LNG terminalidesse, et importida gaasi teistest välisriikidest.