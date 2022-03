ANALÜÜS ⟩ Ukraina sõda: esimene mõra lääne ühtsuses

«Me keelame Venemaalt nafta, gaasi ja energia impordi. See tähendab, et Vene nafta ei ole USA sadamates enam vastuvõetav ja ameerika rahvas annab [Vladimir] Putinile veel ühe võimsa hoobi,» ütles USA president Joe Biden eilses pöördumises ja lisas, et otsus langetati liitlastega konsulteerides.