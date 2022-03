USA: Venemaa võib püüda kätte saada Ukraina biouuringute materjale

«Ukrainal on bioloogiliste uuringute rajatised, mille osas me oleme praegu üsna mures, et Vene üksused, Vene väed võivad püüda saavutada nende üle kontrolli,» ütles USA asevälisminister Victoria Nuland senati välisasjade komitees kuulamisel, kui temalt küsiti otse, kas Ukrainal on biorelvi.