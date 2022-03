ICAN: Putini tuumaähvardused on äärmiselt ohtlikud, väljapressimine

«See on mõeldud mitte ainult hirmu külvamiseks kogu maailmas, see on mõeldud ka kõigi hirmutamiseks aitamast Ukrainas,» ütles ühenduse Rahvusvaheline Kampaania Tuumarelvade Kaotamiseks (ICAN) juht Beatrice Fihn intervjuus AFPle.

40-aastane rootslanna, kes on alates 2013. aastast juhtinud selle organisatsiooni ülemaailmseid jõupingutusi massihävitusrelvade keelustamiseks, ütles, et ei ole oma eluajal näinud nii kõrget tuumaohu taset.

«See on uskumatult murettekitav ja kõikehõlmav,» lausus ta.

Vaid mõni päev pärast seda, kui Venemaa alustas 24. veebruaril täiemahulist sõjalist sissetungi oma läänemeelse naabri territooriumile, seadis Putin riigi tuumajõud kõrgendatud valmisolekusse, põhjustades ülemaailmset muret.

Fihn nimetas Vene presidendi sellist sammu äärmiselt ohtlikuks.

Külma sõja ajal väitsid riigid, et suured tuumaarsenalid on heidutuseks vältimaks konflikti. Nüüd kasutab Moskva oma arsenali, et konflikti võimaldada, lausus ta.

«Venemaa kasutab seda peaaegu väljapressimiseks, et olla suuteline Ukrainasse tungima, ja keegi ei saa segada.»

Tuumaohtu «kasutatakse praegu äärmiselt pahatahtlikul ja kurjal viisil, et võimaldada ebaseaduslikku sissetungi riiki, millel ei ole tuumarelvi», ütles Fihn.

Kas Putin kasutaks ka tegelikult tuumarelvi? Fihn rõhutas, et ta ei pea seda ikka veel tõenäoliseks.

«Kuid see ei ole välistatud,» lisas ta. «Me hakkame muretsema, et see võib juhtuda.»

Fihn hoiatas, et isegi kui selliste relvade kasutamise plaani ei ole, võivad pingete kasvamisel arusaamatused kiiresti eskaleeruda ning tuumarelvade käiku laskmine võib aset leida kogemata.

ICANi juht avaldas lootust, et praegune kriis on äratuseks, mis paneb riike astuma samme tuumadesarmeerimise poole.

ICAN võitis Nobeli rahupreemia 2017. aastal oma võtmetähtsusega rolli eest tuumarelvade keelustamise leppe koostamisel, mis jõustus aasta tagasi.