Igor Taro 13. sõjapäevast: Venemaa pole suutnud kehtestada oma võimu üheski Ukraina linnas

Päeval sai surma üks perekond, mis sõitis oma autoga linnapiiril jalaväemiinidele otsa. Nende miinide kasutamine on keelatud 1949. a. Genfi konventsiooniga. Linna on pommitatud 500-kiloste juhitamatute lennukipommidega, mis on suure purustusjõuga ning rakendatavad kas tugevasti kindlustatud rajatiste purustamiseks või suure hävitustöö tegemiseks laiemal maaalal. Ei mingeid täppislööke valitud objektidele.

Hetkeseisuga on Venemaa rünnakutes hävitatud üle 60 haigla ning üle 200 koolimaja. Need suurusjärgud viitavad, et ei saa rääkida mingitest juhuslikest möödasihtimistest.

Võimalik, et Vene okupandid otsivad võimalust Tšernihivist ida pool Desna jõe ületamiseks, kuid seal on jõgi üsna lai ning pinnas pehme.

5) Sumõ linnast õnnestus tekitada ajutine roheline koridor humanitaareesmärkidel - inimeste evakueerimiseks. Laitmatult see ei läinud, sest ühel hetkel hakkasid venelased jälle laskma koridori sektoris. Siiski mõne aja möödudes oli osal põgenikest võimalik lahkuda.

6) Harkivis on olnud Ukraina poolele positiivsemaid arenguid. Eilsetele tagalakolonnide hävitamise teatele lisaks võib öelda, et Vene üksused on linna piiridest eemale tõrjutud. Samuti linnapiirist ca 10 km kagu suunal olev Tšugujev on ukrainlaste kontrolli all.

Kusagil Tšugujevist põhja pool õnnestus Ukraina üksustel hävitada venelaste dessant, muist ellujäänuid põgenesid üle Ukraina-Venemaa piiri Belgorodi oblastisse. Ukraina peastaap usub, et motoriseeritud üksused viivad Belgorodi oblastis läbi reorganiseerimist võitlusvõime taastamiseks.

7) Rasked lahingud käivad Izjumi pärast, mis on lõuna pool. Ukraina üksused pole Izjumi loovutanud, kuna see on väravaks Donbassi rindele Harkivist. Sealt täiendava ühendustee loomine tekitaks kindlasti palju probleeme neile üksustele, mis hoiavad Donetski-Luhanski okupeeritud aladelt pealetunge tagasi.

Izjumi on väga kõvasti pommitatud ning Ukraina väed on hetkel taandunud Donetsi jõe põhjakaldale, olles eelnevalt õhkinud silla. Vene üksused on lõunakaldal linnas samuti sees.

8 ) Uueks põhijõupingutuse kohaks on Vene ründajatele kujunenud lõunarindel Pologi-Guliaipole liinil edasitung põhja poole ning Rozivka kaudu ida suunal, kus on vastas Volnovahha ja Donbassi rinne. See on üks kriitilisemaid lõikusid praegu Ukraina armeele, sest Volnovahha on endiselt Ukraina vägede kontrolli all ning selle loovutamine lukustaks Mariupoli täielikult.

9) Mariupoli osas nii palju uut, et nüüd on selge, miks need humanitaarkoridorid pole õnnestunud. Nimelt, kui koridor kokku lepitakse, siis selle marsruudi osas kumbki pool ei tohiks rakendada tuletegevust - anda tulelööke ja lasta seal tehnikat. Venelased hakkasid seda ära kasutama.

Kuna Mariupoli kaitse peab siiani päris hästi, siis loodeti humanitaarkoridori kaudu saata oma soomuskolonni linna. Eilses sissekandes kirjeldatud vasturünnakus loetlesin hävitatud tehnika ühikuid - 7 tanki ja 7 soomukit, koos 40-mehelise personaliga. Tänaseks on nende üksuste dokumendid ka välja pandud.