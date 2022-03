EL annab sõja humanitaartagajärgedega tegelemiseks 500 miljonit eurot

500 miljonist eurost on eraldatud humanitaarabi 90 miljonit eurot – 85 miljonit eurot Ukrainale ja 5 miljonit eurot Moldovale, et pakkuda toitu, vett, tervishoiuteenuseid, peavarju ja kaitset, et aidata katta kõige kaitsetumate inimeste põhivajadusi.

Komisjon on avaldanud ka tegevussuunised, et aidata liikmesriikide piirivalveametnikel paremini hallata Ukraina piirile saabujaid ja vähendada ooteaega ning tagada samal ajal turvalisus.

EL nõustus ka ühehäälselt võtma kasutusele ajutise kaitse direktiivi, et tuua abivajajatele selgus ja turvalisus – pakutakse õigust hoolekandele, juurdepääsu tööturule ja haridusele. Siseasjade fondide vahenditest aastateks 2021–2027 eraldatakse liikmesriikidele ka märkimisväärsed lisasummad, et tagada piisavad vastuvõturajatised ja tõhusad varjupaigamenetlused.

Komisjon teeb ka ettepaneku pikendada siseasjade fondidest liikmesriikidele kättesaadavate vahendite rakendusperioodi, et võimaldada eraldada ligikaudu 420 miljonit eurot lisatoetust. Komisjon avaldab Europa veebisaidil teabe, et eraisikud ja ettevõtjad saaksid olla kindlad, et nende abi sõjapõgenikele antakse usaldusväärsete organisatsioonide kaudu ja et see vastab vajadustele.