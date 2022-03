Venemaalt on Soome kaudu lahkunud tuhanded inimesed

Päevas käib kaks rongi ja need on olnud täis. Soome riigiraudtee VR soovib panna lähipäevil sõitma kolmandagi rongi.

Praegu saavad rongiga sõita ainult Soome ja Vene kodanikud. Suurema osa iga päev Helsingisse saabuvast 700 reisijast moodustavad venelased.

«Neil on mingi Schengeni viisa või Soome viisa või mõne teise ELi riigi viisa või elamisluba. Ja oleme kuulnud, et suurem osa neist sõidab lennujaama,» ütles VRi Vene-suuna juhataja Viktoria Hurri.

Uurijate sõnul on venemaalaste kodumaalt lahkumine osa suuremast rändest. Venemaalt tahavad ära minna eeskätt noored ja haritud keskklassi inimesed. Viimase kümne aasta jooksul on välja rännanud sadu tuhandeid inimesi, aga viimastel aastatel on ränne suuresti hoogustunud.

«Viimase aasta-kahe jooksul on lisandunud väga tugevalt selline poliitiline komponent, mis ilmneb näiteks kodanikuühiskonna ja meediavälja üha rangemas kontrollimises, mille läbi muutub õhkkond üha autoritaarsemaks ja ebakindlus kasvab. See on viinud selleni, et paljud inimesed on lahkunud,» ütles soome välispoliitikainstituudi (Upi) vanemteadur Jussi Lassila.

Lahkumisotsuse taga on tema sõnul nii riigi poliitiline kui majandusolukord, ja mõlemad on Ukraina sõjaga veelgi halvenenud. Paljude jaoks on sõda viimane piisk karikas, mis sunnib otsustama Venemaalt lahkumise kasuks.

«Elu muutub võimatuks sellest seisukohast, mida peetakse inimväärseks eluks,» sõnas Lassila.

Venemaa vaatenurgast on olukord katastroofiline, lisas ta. Juba enne Ukraina sõda hakkas valitsuse lähiringikondadest tulema signaale, et haritud noortele tuleks kehtestada kohustus jääda kodumaale tööle.

Praegune olukord on pika protsessi finaal, ütles Lassila.

«Küllap see tähendab seda, et haritud venelaste väljarändamine on püsiv trend. On huvitav näha, kas selle suhtes võetakse midagi ette. Võib olla, et seda püütakse mingite meetmetega raskendada,» spekuleeris teadur.

Soome on venelastele eeskätt transiitriik, aga Lassila ennustab, et kasvama hakkab ka kohale jäävate venelaste hulk.