Austria tühistab vaktsineerimiskohustuse

Euroopa asjade minister Karoline Edtstadler ütles täna, et seadusega tekkinud põhiõiguste riivamist ei saa enam pandeemiaohuga õigustada.

«Pärast konsultatsioone tervishoiuministriga otsustasime, et järgime (ekspert)komisjoni nõuandeid ja peatame kohustusliku vaktsineerimise,» ütles Edtstadler pärast valitsusistungit.

«Me ei näe vajadust selle vaktsiinikohustuse jõustamiseks (omikron)variandi tõttu, mis on saanud valdavaks.»

Koroonaviiruse omikrontüvi on kergemini nakkav, kuid haigus on märksa kergem kui eelmiste tüvede puhul, nii et Austria haiglad tulevad patsientide hulgaga toime.