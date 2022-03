Teet Kalmus: Putin on nurka aetud, aga ta pole võimeline kaotust tunnistama

Venemaa on veel sõjas aktiivsem pool, kes suurte jõududega üritab territooriumi juurde võtta, aga see läheb vaevaliselt. Venemaal sisuliselt toimub salajane mobilisatsioon, aga USA luure andmetel on 95 protsenti Venemaa lahinguvõimelisest jõust juba Ukrainas. Seega on sisuliselt kogu muu riik hetkel kaitseta või on seal väga väikesed väeüksused.

Tehnika on otsas, seega veetakse sõdureid nüüd tavaliste transpordiautode kastides või suvaliste bussidega. Samas on sõjalised eksperdid veendunud, et uued jõud on lahingus vähemefektiivsed, aga hetkel veel suudab Venemaa kohati edasi liikuda massiga.

Autori märkus Tegemist on Facebooki postitusega, mitte meediaväljaannete jaoks kirjutatud tekstiga. Seega pole tudengitel mõtet seda analüüsida kui ajakirjanduslikku teksti, see on sotsiaalvõrgustiku tekst: emotsionaalsem, värvikama sõnakasutusega. Kogu info tõepärasust pole võimalik kontrollida, aga väga suures osas on minu poolt kirjutatud asjad ka paika pidanud. Olukorrast rinnetel kirjutab hästi Igor Taro, palun lugege tema Facebooki lehel sellest täpsemalt.

Ekspertide arvates on eesootav nädal otsustava tähtsusega, sest Venemaa sõjamasin näitab ilmselgeid väsimuse märke. Sõjaväelastel on ütlus, et lahingud võidetakse sõduritega, aga sõda logistikaga. Sellega on Venemaa armeel asjad väga halvasti.

Ilmselgelt ei oldud ette valmistatud pikemaks sõjategevuseks ja nii sõitsid kolonnid pikalt mööda teid ühe lahingukomplektiga ning kütusega, mis masinates. Tavaoludes läheksid masinad mingi distantsi läbimise järel teelt kõrvale ning tagant tuleksid logistikaautod, aga nüüd see ei toimi, sest tihtipeale ei saa tee pealt kõrvale minna, kuna on teedelagunemise aeg. Lisaks jahitavad tagalas kütuseautosid territoriaalkaitse ja ka sõjaväe gruppid.

Ukraina armee relvastamist pole Venemaa armee suutnud segada vähimalgi määral.

Ukrainas on hetkel küllaltki külm ja vastik ilm, samas takistab mahasadanud lumi põldude külmumist ja see ei muuda olukorda eriti paremaks. Venemaa armeel pole enam suurt midagi juurde panna, üle riigi kraabitakse kokku kõike, mis veel võimalik.

Teiselt poolt on USA eestvedamisel toimumas väga edukas Ukraina armee varustamine kõige vajalikuga, eeskätt kõrgtehnoloogilise relvastusega. Ekspertide hinnangul on Venemaa kokku võimeline välja panema maksimum 2000 tanki, aga tankitõrjevahendeid on juurde toodud 17 000. Lisaks 5000 Stingerit ja muid relvi ja varustust.

Ukraina armeel ei ole puudust sõduritest, neil oli puudus relvastusest. Ei ole välistatud, et nad saavad õhukaitset veelgi parandada. Ukraina armee relvastamist pole Venemaa armee suutnud segada vähimalgi määral, ju nad on siis väga hõivatud muude probleemidega.

Harkivi all tapeti Venemaa armee üks parimaid juhte kindralmajor Gerassimov. Kuidas õnnestus see rünnak korraldada? Selgitus on lausa anekdootlik.

Venemaa üksustel Ukraina sisemaal sidepidamisega ületamatud probleemid, sest süsteem lihtsalt ei tööta, kui pole 4G-levi.