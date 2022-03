EL lisas sanktsiooninimekirja 160 Vene senaatorit ja oligarhi

EL püüab sulgeda auke senistes pretsedenditutes sanktsioonides, mis on kehtestatud Venemaale pärast seda, kui president Vladimir Putin Ukraina vastu sõda alustas.

"Me tihendame vastuseks Venemaa sõjalisele agressioonile Ukrainas sanktsioonivõrku veelgi," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Twitteris.

EL-i avalduses öeldi, et 146 Vene parlamendi ülemkoja liikme ja 14 Kremliga seotud oligarhi ja nende pereliikmete varad külmutataks ja nad saavad viisakeelu.

Kuna Kremli liitlane Valgevene on olnud Vene vägede Ukrainasse sisenemise platsdarmiks, karmistab EL ka meetmeid selle riigi vastu.

SWIFT-ist lülitatakse välja kolm panka: Belagroprombank, Bank Dabrabyt ja Development Bank of the Republic of Belarus.