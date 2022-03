Kindralmajor Väli: NATO-l poleks probleem Vene väed pudruks tampida

Ukraina sõjas on Eestile väga-väga palju õppetunde, ütleb endine Kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Neeme Väli. NATO peakorteris sõjalises staabis teeninud Väli hoiatab, et kui Venemaa Ukrainas äpardub, ei ole oht Eesti jaoks kaugeltki möödas – ja kui Venemaa Ukrainas õnnestub, siis on oht meie jaoks veel suurem.