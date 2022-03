EL on olnud Ukraina põgenikekriisi ees ootamatult ühtne

Vaid nädala jooksul võttis EL vastu ühehäälse otsuse käivitada kaitsemehhanism, millega antakse Ukraina põgenikele õigus blokis kaks aastat elada ja töötada.

See oli esimene kord kui blokk aastal 2001 pärast Jugoslaavia sõdasid loodud meetme kasutusele võttis.

«See on ainulaadne ja ajalooline hetk ning ma arvan, et peaksime selle üle uhked olema,» ütles Euroopa Komisjoni sisevolinik Ylva Johansson teisipäeval europarlamendile.

«See oli ühehäälne otsus, kõik liikmesriigid olid nõus.»

Euroopa Liidu vastus kahe miljoni põgeniku saabumisele 12 päeva jooksul on kontrastis bloki vastusega eelmistele kriisidele.

Kui aastatel 2015-2016 saabus sama hulk sõjapõgenikke Süüriast, Iraagist ja Afganistanist, puhkes tuline tüli nende paigutamise pärast.

Osa riike, kes olid Lähis-Ida sõjapõgenike võõrustamisele kõige enam vastu, on Ukraina naaberriigid ja praeguse kriisi eesliinil.

Poola on seni avasüli vastu võtnud 1,2 miljonit Ukraina põgenikku ja 170 000 on saabunud Ungarisse.

«Mis tahes ebaühtsust või paanikat EL-is kasutaks ära president (Vladimir) Putin,» ütles vabaühenduse Euroopa Pagulaste ja Väljarännanute Nõukogu (ECRE) direktor Catherine Woollard.

Woollardi vabaühendus tegi edutut kampaaniat EL-i põgenike kaitsemehhanismi aktiveerimiseks aastal 2015.

Ta märkis, et reaktsiooni erinevus on osalt tingitud praeguse kriisi kiirusest ja mastaabist, mis on suurem kui 2015. aastal, mil miljon põgenikku tulid blokki aasta jooksul.

Vaieldamatult on nüüdset vastust kujundanud aga ka asjaolu, et enamik Ukraina põgenikke on valged kristlased, lisas ta.

«Me teame, et rassilised ja usulised asjaolud on teemaks, seega ma arvan, et oleks naiivne mitte märkida, et osa erinevusest tuleneb neist asjaoludest,» lausus Woollard.

Euroopa Komisjon ja bloki praegune eesistuja Prantsusmaa loodavad, et kriis annab hoogu kauaoodatud rändereformidele.

Süsteem asüülitaotlejate jagamiseks liikmesriikide vahel on lehmakauplemise ja vastuseisude tõttu 2020. aastast varjusurmas olnud.

Ekspertide sõnul ei ole Brüssel seni veel proovinud Ukrainast saabujaid riikide vahel ära hajutada.

Paljud põgenikud on läinud sugulaste juurde suure ukrainlaste kogukonnaga riikides, näiteks Poolas.