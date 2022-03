Ukrainas jätkatakse katseid inimesi linnadest evakueerida

Invasiooni 14. päeval avati humanitaarkoridorid viies Ukraina piirkonnas, sealhulgas pealinna Kiievi eeslinnades, mida on laastanud Vene suurtükituli ja õhulöögid.

Et Ukraina linnade pommitamine on jätkunud, ärgitab president Volodõmõr Zelenskõi lääneriike langetama otsust Poola pakkumise osas tarnida tema riigile hävituslennukeid. Washington lükkas esialgse plaani seda teha tagasi.

Ukrainast on sõja eest põgenenud umbes 2,2 miljonit inimest. ÜRO teatel on tegu kõige kiiremini paisuva põgenikekriisiga Euroopas alates Teisest maailmasõjast.

Moskva on tõotanud austada relvarahu kella üheksast hommikul üheksani õhtul kuues piirkonnas, ütles Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk.

Evakuatsioonikoridorid luuakse esmakordselt ka Kiievi lähistel Irpinis, Butšas ja Hostomelis, mis on suuremalt jaolt Vene vägede kontrolli all.

Vereštšuki sõnul on Ukrainal olnud negatiivseid kogemusi relvarahude rikkumisega. Ta lisas, et elanikud on palunud Venemaal oma lubadustest kinni pidada.