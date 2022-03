REPORTAAŽ UKRAINAST ⟩ Harkivi sünnitusmajas katavad emad oma beebid pommitamise ajal tekkidega

«Ta on meil juba kangelane,» ütles 32-aastane Jana oma tänaseks 19-päevase poja Miša kohta. Miša sündis 19. veebruaril enneaegselt. Ta kaalus 1,4 kilo ja viibis kuni sõja alguseni sünnitusmaja reanimatsiooniosakonnas. Sealt sattus ta koos emaga edasi haigla varjendisse, mis tegelikult on haigla kelder. Seal, maa all, on ta elanud kitsastes tingimustes juba 12 päeva.