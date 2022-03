IMF kiitis heaks 1,4 miljardi dollari suuruse toetuse Ukrainale

Fondi tegevdirektor Kristalina Georgieva ütles, et pakett pakub «kriitilist rahalist toetust», mis omakorda abistab «sõja majanduslike tagajärgede leevendamiseks vajalike vahendite ulatuslikul mobiliseerimisel».

«Majandus on kokku kukumas,» hindas Washingtonis asuva Petersoni Rahvusvahelise Majandusinstituudi asjatundja Adnan Mazarei.

Kuna Ukrainal puudub juurdepääs maksutuludele, siis on Mazarei sõnul ülioluline, et rahvusvaheline üldsus osutaks kohest abi mitte ainult humanitaarkaalutlustel, vaid ka administratsiooni mõningate põhifunktsioonide säilitamiseks. Mazarei sõnul vajab abi ka pangandussektor, kuna paljud Ukrainast lahkuvad sõjapõgenikud võtavad oma säästud kaasa.

USA peaks sel nädalal teatama veel 13,6 miljardi dollari suurusest abipaketist Ukrainale. USA kongressile esitletud paketi kohaselt on valitsuse järjepidevuse tagamiseks, küberrünnakute ennetamiseks ja energiasektori toetamiseks ette nähtud 1,8 miljardit eurot.

«Tõenäoliselt nõuavad ülesehitustööd veelgi märkimisväärset lisatoetust. Korralikke kahjuhinnanguid saab teha alles siis, kui sõda on läbi,» tõdes Georgieva.

Asjatundjad on aga hoiatanud, et tõenäoliselt ei piisa toetusest, et Ukraina saaks vältida suurt majanduskriisi. Juba enne Venemaa sissetungi oli Ukraina üks vaesemaid riike Euroopas.