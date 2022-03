UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro 14. sõjapäevast: Kremli propagandistid naeruvääristavad Vene vägede paigaltammumist

Venemaa mõningane retoorikamuutus viitab, et ukrainlased on olnud rünnaku tõrjumisel edukad, kuigi töö pole veel kaugeltki tehtud ja sõjaõudused paljudes kohtades jätkuvad.

Vene ründajate kaotused Ukraina peastaabi andmeil viimase seisuga: ründajaid üle 12 000, tanke 317, soomusmasinaid 1070, kahureid 120, raketiheitjaid 56, õhtutõrjesüsteeme 28, lennukeid 49, helikoptereid 81.

Venemaa enda kanalites on kaotustest kõnelemine ükskõik millises võtmes täiesti keelatud – kuna neid andmeid siiski lekib igalt poolt, siis aeg-ajalt lipsab üht-teist otsesaadete külaliste huulte vahelt välja, aga siis hakkab saatejuht kohe kisama, et sellest me ei räägi.

Olukorra on muutnud pisut süngemaks Vene peastaabi ülestunnistus, et rindele saadeti ekslikult ka ajateenijaid. Ajateenijad on teatavasti selline isikkoosseis, kes pole väljaõpet lõpetanud – nad pole valmis sõjaväelased. Enamasti väga noored, vanuses 18-20.

Põhjus, miks Kreml ja Vene kaitseministeerium pidid seda tunnistama on ühe ajateenijate grupi sõjavangi langemine. Ukrainlased võtsid vangi ka nende ülema, kes oli neile järgi saadetud. Eile teatasid ukraina võimud, et kõiki sõjavange ilmselt kohe vahetama ei hakata ja nad pannakse Ukraina majanduse taastamiseks tööle. Nii nagu tehti Saksa sõjavangidega Teise maailmasõja järel.

Lahingud ja evakueerimine

Kiievist loodes käis ka eile aktiivne lahingutegevus, kuigi samal ajal tsiviilisikute evakuatsioon. Võib oletada, et Vene üksused viibivad Butša, Hostomeli ja Irpini asulates ja on välja pannud oma kontrollpostid. Nad tunnevad end seal üsna vabalt, kuna propagandalehtede töötajad käivad sealt juba vorpimas reportaaže sellest, kui õudne oli enne «vabastajate» tulekut ja kuidas venelased, kuigi vihatud, lõid lõpuks korra majja ja tõid süüa.

Vene väed pressivad jätkuvalt peale Polesje suunalt. Seal oli taas traagilisi juhtumeid, kus evakueeruda üritanud tsiviilelanikud said miinipildujatules surma. Surnukehad, kohver kõrval... Ei saa aru, mida Vene väed sellega saavutada üritavad. Nüüd kõneldakse isegi Vladimir Solovjovi otsesaates, et Ukraina inimesed polegi «vabastajate» tuleku üle õnnelikud. Tunnistatakse, et Ukraina armee võitleb marult vastu ning sissetungijate vastu on suur viha.

Kiievist lõunas Fastovi suunal pole Vene ründajad edu saavutanud. Ju sealgi jätkub lahingutegevus, kuigi need jõud pole nii märkimisväärsed, kui Valgevenega piirnevatel aladel. Kiievi õhutõrje on peastaabi andmeil viimase kahe päeva jooksul tabanud kaheksat sihtmärki. Ilmselt peeti silmas enamuses rakette, sest alla lastud lennukite hulk pole märkimisväärselt suurenenud.

Odessa peab olema kahtlemata Venemaa pealetungi üks olulisemaid huvipunkte Kiievi, Harkivi ja Donbassi kõrval.

Kiievist kirdes olla üks pataljoni taktikaline lahingugrupp forsseerinud Trubiži jõe ning jõudnud Tšernihivi-Kiievi maanteele Zalissija rahvuspargi piirkonnas.