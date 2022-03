Kuleba: kohtumisel Lavroviga relvarahu poole samme ei astutud

«Tundus, et Venemaal on selles küsimuses teised otsustajad», lisas Ukraina välisminister.

Kuleba lisas: «Ma tahan korrata, et Ukraina ei ole alla andnud, ei anna praegu alla ega kavatse tulevikus alla anda.»

Kuleba sõnul on ta valmis Lavroviga kohtuma uuesti antud formaadis, kui on «väljavaateid või sisulist arutelu», et leida lahendusi.