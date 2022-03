ÜLEVAADE ⟩ Vene rünnakute eesliinil on haiglad ja sünnitusmajad

Politsei ja sõdurid kiirustasid sündmuskohale, et ohvreid evakueerida, ja kandsid hoonest välja raseduse lõppfaasis naisi. Haigla hoovi oli plahvatusest tekkinud vähemalt kahe korruse sügavune kraater, mille kõrval põlesid hävitatud autode rondid.

Kohalikud ametnikud on nimetanud Mariupoli haiglale tekitatud kahju kolossaalseks, öeldes, et pommitamises haavata saanute seas oli ka sünnitavaid naisi. Rünnakus suri kolm inimest, nende seas üks laps. Ühe kohaliku ametniku sõnul sai viga vähemalt 17 inimest, muuhulgas lastehaigla töötajad, vahendab The Guardian.