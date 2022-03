POSTIMEES HARKIVIS ⟩ linlaste kangelane Aljona, patrullpolitsei ülem

Stružak juhib Harkivi patrullpolitseid, mis vastutab kõige eest, mis toimub mitmest küljest Vene armee rünnakuid tõrjuvas linnas sees. Nad valvavad korda, püüavad linna sisenenud Vene diversante, jagavad humanitaarabi, eelkõige süüa pommitamistes peavarjuta jäänud inimestele. Ühesõnaga korraldavad paljuski praegust igapäevast elu suures Harkivis.

Kui Postimees kohtus Harkivis sel nädalal Stružakiga, siis oli uhke vaadata, kuidas tugevad ja enamuses noored automaatidega patrullpolitseinikud kiirelt tema kõiki korraldusi täitsid. Kui Postimees neil ülemuse kohta küsis, siis näitasid kõik pöialt.

Aljona kirjeldas Harkivis toimunut. Foto: Pilt videost

Kolmandat aastat Harkivi patrullpolitseid juhtiv Stružak rääkis, et on oma alluvate üle väga uhke, sest kui sõda algas, siis ainult mõni üksik lahkus teenistusest. «Paljud politseinikud on jäänud pommitamistes ilma oma kodust, ka autodest, neil pole enam mitte midagi, kuid nad ei lahku teenistusest,» rääkis Stružak. «Paljudel on pered endiselt linnas.»

Politseinikud rääkisid, et alates sõja algusest ehk siis tänaseks juba 16 päeva on nad kõik olnud pidevalt teenistuses. «See on praegu ainus asi, millega me saame oma peresid ja kogu linna aidata,» ütles üks neist.

Väga huvitav on linnaelanike suhtumise muutus politseinikesse. Nagu rääkis Harkivi kodanikuaktivist Vika, siis enne sõda suhtusid paljud inimesed uuenenud patrullpolitseisse negatiivselt, stiilis, et «tööd te teha ei oska, vanad politseinikud võtsid küll altkäemaksu, aga nad vähemalt tegid midagi, aga teie ei tee midagi», siis nüüd on suhtumine kardinaalselt vastupidine. «Nüüd ollake neile väga tänulik, inimestel tulevad pisarad silma, kui neid näevad. Kui enne ei tahetud nendega mingit pistmist teha, siis nüüd helistatakse üksteisele ja küsitakse, et ega sa ei tea mõne patrullpolitseiniku numbrit,» rääkis Vika. «Aljona on aga meil nüüd kohalik kangelane ja pooljumal,» lisas ta naerdes.

Paljud Harkivi politseinikud on tulevahetustes Vene diversantidega saanud linnas haavata, kuid hukkunud on seni ainult üks politseinik.

Aljona Stružak astus patrullpolitseisse kohe peale 2014. aasta väärikuserevolutsiooni. Ta alustas tavalise patrullpolitseinikuna ja on liikunud järjest ülespoole. Enne Harkivi patrullpolitsei ülemaks määramist 2020. aasta jaanuaris töötas ta Hmelnitski oblasti patrullpolitsei valitsuse aseülemana.