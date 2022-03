REPORTAAŽ ODESSAST ⟩ Odessa juudid: Venemaa käitumine sarnaneb Natsi-Saksamaaga

Postimees kohtus kohapeale jääda otsustanud juutidega, et uurida, kuidas nad praegust olukorda tunnetavad. Oma tütre piiri taha aidanud Mordehai Nesterenko märkis, et kõigest hoolimata kavatseb suurem osa kodumaalt lahkunud juutidest siduda oma tuleviku Ukrainaga. Naasta loodetakse kohe, kui olukord rahuneb.

«Juttude põhjal, mida olen kuulnud, ei otsita [välismaal] uut alalist elupaika, vaid tahetakse ikkagi tagasi tulla,» kinnitas Nesterenko. «Arusaadavalt on kõik praegu segaduses. Mingeid kaugele ulatuvaid plaane ei tehta, vaid üritatakse esmajoones õudusest kaugemale pääseda. See on košmaar, sest paljudel vanemaealistel polnud võimalik lahkuda.»

Rääkides Venemaa presidendi Vladimir Putini väidetest, et Ukrainas eksisteerib natsism, mis tuleb välja juurida, lausus Mordehai Nesterenko, et rahvuse pinnal pole ta kunagi tunnetanud mingeid probleeme. Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on rahvuselt juut. «Siinsed linnavõimud arvestavad meiega, peavad rabidega nõu ning omavahelised kontaktid on tugevad. Nii on see olnud aastakümneid. Lisaks tegutsevad linnas juudi restoranid ja kauplused. Käime teistega tihedalt läbi ega tunne hirmu, natsismist rääkimata.»