POSTIMEES ODESSAS ⟩ Richelieu' monumenti kaitsevad liivakotid, Potjomkini trepil valitseb vaikus

Pealinna Kiievi ja teiste Ukraina suurlinnadega võrreldes eristub sadamalinn selle poolest, et toiduakraam ja muu vajalik on vabalt kättesaadav. Kaubavalik on korralik ning kassajärjekordi praktiliselt ei ole.

Vallutajate eksitamiseks on ukrainlased eemaldanud teedelt ja tänavatelt kõik tavapärased suunaviidad ning asulate nimetahvlid. Need on asendatud erinevate sõnumitega, mis adresseeritud sissetungijatele. Üldlevinumad on «Vene sõjalaev, käi p....e,», «Putin on m..n» jne.