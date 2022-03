Piiramisrõngas Mariupoli elanike laibad lebavad tänaval ja neid maetakse majade hoovi

Mis te arvate, mida tunneb ema, kellel on linnas tütar (Galina tütar on 27-aastane – PM). Kui ta viimane kord helistas, siis ta küsis: ema, kas taevas pannakse kinni. Ma räägin, et ei. Ta küsib: ema, kas meile abi tuleb. Ma räägin, et ei. Mul on süda puruks kistud.

Palju rohkem (on hukkunud). See on see arv, kelle kohta on andmed. Aga nad ei jõua kõiki rajoone läbi sõita. Paljud hukkunud on endiselt rusude all, paljud on oma korterites (surnud). Keegi ei tea, kui palju. On inimesi, kes elasid korterites üksi. Neist ei teata keegi. See 1300 on need, keda on surnuna nähtud. Iga päev hukkub palju inimesi. Ja nagu ma ütlesin, et enam mitte ainult pommitamiste tagajärjel, vaid ka külma, nälja ja veepuuduse kätte. See on Aleppo keset Euroopat. Las kogu maailm teab seda.