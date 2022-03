Veenvad tõendid salalaborite puudumisest Ukrainas Vene propagandat ei vaigista

Kuulujutt biolaboritest tõukub 2005. aastal USA ja Ukraina vahel sõlmitud lepingust pealkirjaga «Seoses koostööga tõkestamaks tehnoloogia, patogeenide ja teadmiste levikut, mida võidakse kasutada bioloogiliste relvade väljatöötamisel», kirjutas Ühendriikide veebiajakiri The Dispatch.

Venemaa on aastaid väitnud, et Ühendriikide osaluse endiste Nõukogude Liidu vabariikide laboratooriumite ohutuse tagamisele on laiaulatuslik vandenõu bioloogiliste relvade arendamiseks ning selline tegevus rikub bioloogiliste relvade konventsiooni.

«Venemaa süüdistused on absurdsed. Need on naeruväärsed. Ja teate mis, kasutades minu iiri katoliiklasest vanaisa sõnu, siis on need täielik jama. Selles pole tõetera. »

USA kaitseministeeriumi pressisekretär John Kirby

2020. aasta aprillis püüdis USA saatkond Ukrainas kummutada ringlevat valeinfot ja teatas, et tegu on vaid USA-Ukraina tugeva partnerlusega, mille eesmärk on vähendada bioloogilisi ohte.

Avalduses selgitas saatkond, et partnerlus on osa Bioloogiliste Ohtude Vähendamise Programmist, mille käigus tehakse koostööd Ukraina valitsusega tagamaks «Ukraina valitsuse asutustes olevate julgeoleku vaatest probleemsete patogeenide ja toksiinide kindlust ja ohutust, lubades samal ajal rahumeelset uurimistööd ja vaktsiinide arendamist».

Süüdistatud ka Gruusiat

Venemaa libaväiteid bioloogiliste relvade arendamisest ei puuduta vaid Ukrainat – sarnaste süüdistustega on esinetud ka Gruusia pealinnas Thbilisis asuva USA rahastatud Richard Lugari rahvatervise uuringutekeskuse aadressil. Need kõlakad levisid USA eelmise presidendi Donald Trumpi ametiajal.

2018. aasta sügisel süüdistas Venemaa kaitseministeerium USAd Gruusias bioloogiliste relvade labori pidamises, vahendas toona uudisteagentuur AP. Seejuures väitis Kreml, et Gruusia labor oli osa Ühendriikide laborite võrgustikust Venemaa ja Hiina piiride ääres.

USA kaitseministeerium lükkas süüdistused tagasi. «Lugari keskuse ülesanne on anda panus kodanike kaitsesse bioloogiliste ohtude eest, edendada rahva- ja loomade tervist nakkushaiguste avastamise, epidemioloogilise jälgimise ja uurimise abil, toetades Gruusiat, Kaukasuse piirkonda ja globaalset kogukonda,» lausus Pentagoni pressiesindaja Eric Pahon toona AP-le.

Ukrainat puudutavad valeväited kummutas kesknädalal USA kaitseministeeriumi pressisekretär John Kirby.

«Venemaa süüdistused on absurdsed. Need on naeruväärsed. Ja teate mis, kasutades minu iiri katoliiklasest vanaisa sõnu, siis on need täielik jama. Selles pole tõetera. See on klassikaline Vene propaganda. Ja kui mina oleksin teie asemel, ei kulutaks ma tilkagi tinti sellele tähelepanu pööramisele,» ütles Kirby pressikonverentsil.

We are not developing biological or chemical weapons inside Ukraine. This is textbook Russian propaganda. pic.twitter.com/STMVozrtK4 — John Kirby (@PentagonPresSec) March 10, 2022

Samuti toonitas ta selgesõnaliselt: «Me ei arenda bioloogilisis ega keemilisi relvi Ukrainas. Seda ei toimu.»

Samal päeva teatas ka USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price, et Kreml levitab tahtlikult «avalikku valet, et Ameerika Ühendriigid ja Ukraina viivad Ukrainas läbi keemiliste ja bioloogiliste relvadega seotud tegevusi».

«Venemaa leiutab valeettekäändeid katsena õigustada enda kohutavaid tegusid Ukrainas,» lisas Price. «Ameerika Ühendriigid ei oma ega pea käigus ühtegi keemilist või bioloogilist laboratooriumit Ukrainas, järgides täielikult oma kohustusi seoses keemiliste relvade konventsiooni ja bioloogiliste relvade konventsiooniga, ning ei arenda ega oma seesuguseid relvi mitte kuskil.»

Üleeile USA senati luurekomisjonis tunnistusi andnud USA riikliku luure juht Avril Haines rõhutas samuti: «Meie hinnangul ei püüdle Ukraina bioloogilisi relvi, kuigi Venemaa propaganda sisuliselt väidab seda.»

Tema selgitusel tegelevad Ukraina teadusasutused vaid biokaitse ja rahvatervise küsimustega.

Propaganda küüsis kongresmen

Hoolimata Vene propagandaväidete kummutamisest levitavad vandenõuteooriaid ka USA poliitikud ja meediategelased.

24. veebruaril, mil Vene väed tungisid Ukrainasse, avaldas USA paremäärmuslaste vandenõuteooriate ja võltsuudiste veebiportaal Infowars uudise pealkirjaga «Kas Venemaa rünnakud võtavad sihikule USA juhitavad biolaborid Ukrainas?». Artiklis väideti alusetult, et Ukrainas on mitu USA biolaborit.

Sarnaseid lugusid levitavad Venemaa propagandakanalid – nii on näiteks Spuntik väitnud, et neil on dokumente USA biolaborite kohta Ukrainas.

Kõlakat võimendas kolmapäeval Twitteris USA vabariiklasest esindajatekoja saadik Thomas Massie, tõlgendades vägivaldselt USA asevälisministri Victoria Nulandi sõnu, kes väljendas muret selle üle, kui Venemaa peaks üle võtma Ukraina bioloogiliste uuringutega tegelevad teadusasutused.