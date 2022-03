Poola piirivalve teatas migrantide surve suurenemisest Valgevene piiril

«Eile, 10. märtsil üritas Valgevenest siseneda ebaseaduslikult Poola 85 välismaalast. See on aasta algusest alates suurim arv. Tänaseks on kella 7-ks kinni peetud juba 26 ebaseaduslikku migranti. Mielniku kordoni lõigul üritati taas kord vägivaldselt piiri ületada,» öeldakse teates.