POSTIMEES ODESSAS ⟩ Sõda küberruumis: häkkerid jagavad infot ja blokeerivad veebilehti

«Kuna Facebook Venemaal enam ei tööta, siis saadame inimestele, aga samuti erinevatele organisatsioonidele lihtsaid tekste Telegrami kaudu, et hoida neid toimuvaga kursis,» selgitas IT-armee liige Roman.

Ta nimetas, et IT-armee üheks töölõiguks on samuti Ukrainas sõjavangi langenud Vene sõdurite lähedastele ja sõpradele informatsiooni edastamine. Viimased otsivad Romani sõnul teavet hoolimata sellest, et Venemaa võimud väidavad järjekindlalt, et mingisugust sõda Ukrainas ei ole, vaid käib erioperatsioon, milles nende sõjavägi kannab minimaalseid kaotusi.

«Venemaa püüab näidata hukkunud sõdurite hulka väiksemana. Nad ei soovi ilmselt maksta omastele lubatud suuri kompensatsioone. Tõestust on leidnud seegi, et Vene armeel on Ukrainas kaasas mobiilsed krematooriumid, millega hukkute surnukehi põletatakse. Ametlikult jäävad need sõdurid Venemaa jaoks teadmata kadunuks,» rääkis Roman.

Häkkerite tööpõld on mehe sõnul lai. Tegutsetakse oma kodudes isiklike vahenditega ning mingit tasu keegi selle eest ei saa. Abiliste tausta kontrollib eelnevalt vastav ministeerium.

Juba mainitud ülesannete kõrval aitavad häkkerid teostada Vene militaar- ja tööstusettevõtete vastast küberluuret ning takistada Vene pankade tööd.

«Meil on eraldi suhtlusgrupid, mille kaudu edastatakse igapäevaselt infot selle kohta, mis lehekülgedega on vaja tegeleda ning millised on täpsed ülesanded. Neid on päevas tosinate kaupa,» kõneles Roman. «Eile (üleeile - M.M.) olid meil töös näiteks Rospatendi, Rosatomi, Venemaa kaitseministeeriumi, energiaministeeriumi ja kultuuriministeeriumi kodulehed.»