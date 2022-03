Venemaa kübertagasihoidlikkus Ukrainas paneb eksperte kukalt kratsima

Terve rida küberrünnakute eri vorme on Venemaa arsenalis, alustades pangandussüsteemide blokeerimisest ja energiavõrkude ning veevarustuse kokkujooksutamistest kuni sidevõrkude saboteerimiseni.

Tõenäoliseim seletus on, et Venemaa lootis kiiret võitu keerulistele ja suurt kahju toovatele küberrünnakutele toetumata, mis nõuaks pikka ettevalmistusaega, ütles mõttekoja American Enterprise Institute (AEI) küberjulgeoleku ekspert Jason Blessing.

«Strateegiline kontekst on kriitilise tähtsusega küberoperatsioonide kasutamise lahtipakkimise puhuks,» ütles ta. «Kui su plaan on pukki panna nukuvalitsus, siis viimane asi, mida teha tahad, on minema pühkida Ukraina sidevõrgud ja muu kriitiliselt oluline infrastruktuur.»