EL teeb ettepaneku anda Ukrainale veel 500 miljonit eurot sõjalist abi

Prantsusmaal kohtunud EL-i liidrid kirjeldasid Moskva rünnakut Ukrainale kui äratuskella kogu 27-liikmelisele ühendusele, mis peab tegema oma julgeoleku tagamise nimel järjest jõulisemaid samme.

Borrell avaldas veendumust, et Prantsusmaal kogunenud EL-i liidrid kiidavad Ukrainale relvade osutamiseks mõeldud paketi laiendamise heaks.

EL muutis veebruaris oma senist kauast tabu, nõustudes tasuma relvatarnete eest Ukrainale, mis on saanud üha rohkem sõjalist abi lääneriikidelt.

Ametnike sõnul läheb uus rahasüst EL-i liikmesriikide Kiievi seni palutud relvasaadetiste hüvitamiseks.

Ukraina on kutsunud oma liitlasi varustama neid õhukaitsesüsteemidega Venemaa pommitamise vastu, pärast seda, kui Lääs keeldus lennukeelutsooni kehtestamast.

Sõja tõttu on Euroopa Liit leidnud end olukorrast, kus lisaks aastakümneid kestnud NATO kaitsetagatisele eesotsas USA-ga, tuleb Euroopal endal hakata panustama märksa rohkem oma kaitsesüsteemidesse.

EL-i liidrid asuvad Versailles' lossis teadete kohaselt peagi märkimisväärselt suurendama kaitsekulutusi ning tihendama kaitsealast koostööd liikmesriikide vahel.

«Me peame otsustavalt investeerima rohkem ja parematesse kaitsevõimekustesse ning uuenduslikesse tehnoloogiatesse,» seisis AFP valdusse jõudnud tippkohtumise lõpuks koostatava avalduse mustandist.

Liidrid on nimetanud Venemaa rünnakut Ukraina vastu pöördepunktiks, mis vastab 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutele, mis raputasid maailma ning vallandasid kaua aega kestnud terrorismivastase sõja.

«Ma leian, et kaitsealaselt on kõik nõustunud, et asjad on pärast 24. veebruari muutunud ja me peaksime minema tagasi aluspõhimõtete juurde,» ütles Eesti peaminister Kaja Kallas.

Tema sõnul tuleb liidritel otsustada, kas korraldada ühishange ühise kaitsevõime suurendamiseks, näiteks osta relvastust, mis on üksikule riigile liialt kallis.

Kallas kutsus kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, millest kuus ei ole NATO liikmed, peegeldama sõjalise alliansi üht aluspõhimõtet: eraldama oma sisemajanduse kogutoodangust kaks protsenti kaitsekulutustele.

Prantsusmaa, mis on EL-i võimsaim sõjaline jõud, on olnud üks peamisi üleskutsujaid suurendama ühenduse rolli rahvusvahelisel areenil.

Ukraina sõda on nüüd pannud mitmeid seni ettevaatlikke riike tegema kannapöördeid ning asuma astuma märkimisväärseid samme oma sõjaväelise võimekuse suurendamiseks.

Üheks selliseks näiteks on Saksamaa, mis heitis piltlikult öeldes hetkega üle parda aastakümneid kehtinud põhimõtted ning saatis relvastust Ukrainale ning lubas täiendavalt sada miljardit eurot oma relvajõudude tõhustamiseks.

Lääneriigid on seni olnud kindlasõnalised, et nad ei kavatse Ukrainas sõjaliselt sekkuda ning on keskendunud selle asemel Venemaa karistamiseks rea seninägematute sanktsioonidega, mille eesmärk on Vene majandusele anda ränk hoop ja isoleerida paariariigiks muutunud suurriik rahvusvaheliselt areenilt nii palju kui võimalik.

«Me teeme ära paljutki ning me valmistame ette veelgi karmimaid sanktsioone praegusel hetkel,» ütles Soome peaminister Sanna Marin.

Samas ütles Marin, et Lääs ei soovi olukorda eskaleerida kaugemale, mis võiks vallandada Kolmanda maailmasõja.