Vene väeüksused tulistasid taas Ukraina tsiviilobjekte

Enam kui kahe nädala jooksul pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on sajad tuhanded inimesed lõksus pommirahe all ümberpiiratud linnades, ÜRO hinnangul on riigist põgenenud umbes 2,5 miljonit inimest.

Vaatamata lääneriikide seninägematutele sanktsioonidele Moskvale ja tohutule abile Kiievile ei ole liitlastel õnnestunud seni Venemaad ümber mõtlema panna ning öised raketirünnakud Ukraina linnadele jätkusid ka vastu reedet.

Esimesed kõrgetasemelised kõnelused kahe poole vahel neljapäeval ei suutnud oodatult läbimurret tekitada, ehkki Vene president Vladimir Putin ütles reedel, et Türgis esines «teatud positiivseid nihkeid».

Ta lisas, et läbirääkimisi peetakse praegu pea igapäevaselt.

Reede varahommikul tabas kolm raketti tsiviilobjekte Dnipro kesklinnas, hävis kingavabrik ning surma sai üks turvatöötaja.

Seni oli riigi keskosas asuvat Dnipro linna peetud turvaliseks ning sellest sai humanitaarabi koordineerimise keskpunkt ning kuhu suundusid riigi idaosast ägeda sõjategevuse eest põgenevad inimesed.

«Täna pidime võõrustama inimesi, kes vajavad palju tuge,» ütles rünnakus kahjustada saanud kliinikus elav ja töötav Svetlana Kalenetšenko. «Nüüd ei saa me eidata kedagi.»

Harkivi lähistel Oskili külas sai pihta puuetega inimeste hooldekodu, Vene raketirünnakuis hävis veel viis elumaja, ütlesid kohalikud ametnikud.

Esialgu teateid ohvritest polnud seal. Hooldekodu 30 töötajat ning 330 valdavalt eakat klienti, kellest kümme on täielikult ratastoolis, olid peitunud lähedalasuvasse pommivarjendisse.

Ka sõjaväelised objektid said reede varahommikul pihta, surma sai neli Ukraina sõjaväelast Lutski sõjaväelennuväljal riigi loodeosas, ütlesid ametnikud. Moskva kohaselt tehti lennuväli «kahjutuks».

Samal ajal on Vene väeüksused lähenenud pealinnale Kiievile, mis võib sattuda peatselt piiramisrõngasse.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles neljapäeval, et pool linna on põgenenud.

«Viimastel andmetel on iga teine ​​Kiievi elanik linnast lahkunud. Kiievis on praegu veidi alla kahe miljoni elaniku,» ütles Klõtško neljapäeval televisioonis.

Tema sõnul on Kiiev nüüdseks muudetud kindluseks.

«Iga tänav, iga maja... kindlustatakse, liitub territoriaalkaitse. Isegi need inimesed, kes oma elus ei kavatsenud kunagi riideid vahetada, on nüüd mundris, kuulipildujad käes. Need on muusikud ja näitlejad, erinevate elukutsete esindajad,» rääkis Klõtško.

Ukrainlased on pidanud Kiievi eeslinnades Irpinis ja Butšas juba mitu päeva taluma ägedaid pommirünnakuid ning kirdeosast lähenevad Vene soomukid.

Ukraina sõdurid rääkisid ägedatest lahingutest kontrolli üle pealinna viiva peamise maantee pärast. AFP korrespondendid nägid Kiievi äärelinnas Velõka Dõmerkas raketirünnakuid neljapäeval.

Briti kaitseministeeriumi andmetel liidavad Vene väeüksused üha rohkem sõdureid piiratavate linnade ümber, mis tähendab, et edasiliikuvad üksused muutuvad nõrgemaks.

Kreml teatas reedel, et Süüriast ja mujalt Lähis-Idast on lubatud Vene väega liituda sealsetel võitlejatel.

Vene armee tunnistas sel nädalal, et sõjategevuses osalevad ka ajateenijad, asi, mida Putin on seni eitanud ja öelnud, et vaid elukutselised sõdurid on Ukrainas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi süüdistas Venemaad «Süüriast tulevate mõrtsukate palkamises, riigist, kus kõik on hävitatud, nii nagu nad teevad siin meiega».

Kiievi presidendikantselei hoone esiselt salvestatud videopöördumises nõudis Zelenskõi Euroopa Liitu tegema senisest veelgi rohkem, et tema riiki aidata.

Ehkki EL ja USA on viimastel päevadel lubanud anda täiendavat abi, vastavalt 500 miljonit eurot ja 14 miljardit dollarit, on Ühendriigid välistanud lennukeelutsooni kehtestamise Ukraina kohal ning keeldunud Poola hävituslennukite Ukrainale andmise keerukast vahetusplaanist.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles reedel Türgis, et «meil on vastutus hoida ära selle konflikti eskaleerumine kaugemale Ukraina piiridest muutumaks täiemahuliseks sõjaks Venemaa ja NATO vahel».

Mariupoli sadamalinn on saanud on kannatanud katkematu pommitamise all, Zelenskõi ütles neljapäeval, et abisaadetised on saanud samuti tabamusi, nimetades sellist Moskva käitumist «sulaselgeks terroriks».

Olukorda linnas on kirjeldatud «apokalüptilisena», linnapea sõnul on saanud surma vähemalt 1200 tsiviilisikut.

Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) teatel on osa elanikest asunud omavahel võitlema toidu pärast, paljudel puudub juba nädal aega ligipääs joogiveele.

Reede õhtu poole on ÜRO Julgeolekunõukogu erakorraline istung, mille kutsus kokku Venemaa seoses väidetega nagu rahastaks Washington Ukraina bioloogilise relva programmi.