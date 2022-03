Euroopas kasvavad venelaste vastased meeleolud

Samuti on suurel määral ukrainlastest koosnev personal saanud anonüümseid telefonikõnesid, kus nõutakse, et nad jalamaid Poolast lahkuksid.

Saksamaal on lõhutud Vene kaupa müüvate poodide aknaid, restoranid on keeldunud teenindamast Vene passidega kliente ning arst keeldus vastu võtmast venelasest patsienti.

Sotsiaalmeedias on sarkastilised postitused kutsunud venelasi Saksamaalt lahkuma, lisades, et venelaste integreerumine pole võimalik mujal kui «Gulagi arhipelaagis».

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov märkis reedel, et lääneriikides kasvab «venelaste vastane vihaatmosfäär». «See on väga ohtlik. Meie kaaskodanikud peavad olema valvel ja tähelepanelikud,» rääkis ta.

Tšehhis on teada juhtumid, kus vene päritolu õpilasi on koolides kiusatud. Siseminister Vít Rakušan pidi meenutama, et venelased elavad tihti Tšehhimaal just sellepärast, et nad pole nõus sealse režiimiga ja neid ei tohi mingil moel rünnata.