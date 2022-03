UNICEF: Jeemenis on kahe kuuga hukkunud või sandistatud 47 last

Lapsed on need, kes «esimesena ja enim kannatavad», märkis organisatsioon, lisades, et 2015. aastast saadik kestnud sõjas on surma või haavata saanud vähemalt üle 10 000 alaealise.

«Selle aasta esimese kahe kuu jooksul tapeti või sandistati Jeemenis 47 last,» ütles UNICEF-i esindaja Jeemenis Philippe Duamelle.

«Pärast konflikti eskaleerumist Jeemenis ligi seitse aastat tagasi kinnitas ÜRO, et rohkem kui 10 200 last on tapetud või vigastatud. Tegelik arv on tõenäoliselt palju suurem.»

Ukraina sõjas on kahe nädala jooksul pärast Venemaa sissetungi hukkunud vähemalt 71 last ja saanud haavata üle saja lapse, ütles Ukraina parlamendi ametnik neljapäeval.

Jeemenis on sõjas Iraani toetatud huthi šiiamässuliste ja saudide juhitava koalitsiooni toetatud valitsusvägede vahel otseselt või kaudselt hukkunud sadu tuhandeid inimesi.

ÜRO arenguprogrammi andmeil oli 2021. aasta lõpuks lahingutes või nälja, ebapuhta vee ja haiguste tõttu riigis surnud 377 000 inimest.

«Vägivald, viletsus ja lein on Jeemenis igapäevased ning sellel on rasked tagajärjed miljonitele lastele ja peredele,» ütles Duamelle.

«On viimane aeg jõuda jätkusuutliku poliitilise lahenduseni, et inimesed ja nende lapsed saaksid lõpuks elada rahus, mida nad väärivad.»

Konflikt on põhjustanud põhiteenuste, nagu tervishoid ja haridus kokkuvarisemise, miljonid inimesed on sunnitud oma kodu maha jätma ja 80 protsenti elanikest sõltuvad abist.

UNICEF-i andmeil on enam kui 2500 kooli kasutuskõlbmatud, kuna on hävitatud, sõjaliseks otstarbeks ümber ehitatud või neid on kasutatud ümberasustatud inimeste varjupaigana.