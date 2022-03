Vene väed pitsitavad Kiievit ja piiravad Mariupolit

Õhuhäire töötas laupäeval Ukraina meedia teatel mitmes linnas: Kiievis, Odessas, Dnipros ja Harkivis.

Kaks nädalat pärast seda, kui Moskva šokeeris maailma sissetungiga Ukrainasse, on ÜRO ja teised organisatsioonid seisukohal, et Mariupolis ja teistes linnades, mida Vladimir Putini väed on päevade kaupa rünnanud, on ilmselt pandud toime sõjakuritegusid.

Inimesed on püüdnud Vene pommitamise eest pageda, linnad külmetavad, pole vett ja toasooja ning toit on lõppemas. Piirideta Arstid nimetas olukorda «meeleheitlikuks».

Stephen Cornish, üks arstide vabaühenduse tegevuse juhtidest Ukrainas, ütles AFP-le, et sajad tuhanded inimesed on eesmärgipäraselt sisse piiratud. «Piiramised on keskaegne tava, mis on tänapäevaste sõjareeglitega mõjuval põhjusel keelatud,» lisas ta.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul üritavad ta saavutada võimalusi ümberpiiratud linnadest inimeste evakueerimiseks, kuid Vene väed on neid katseid nurjanud.

Venemaa laiendab pommirünnakuid ning läbirääkimised Moskva ja Kiievi vahel pole kuhugi viinud. Zelenskõi palved, et NATO sekkuks, on muutunud järjest meeleheitlikumaks.

USA president Joe Biden välistas reedel taas otsese sekkumise tuumarelvastusega Venemaa vastu, hoiatades, et see viib Kolmanda maailmasõjani.

Selle asemel üritatakse majandussanktsioonidega Venemaale veel enam survet avaldada.

ÜRO andmetel on kaks ja pool miljonit inimest Ukrainast põgenenud ning umbes kaks miljonid on riigisiseselt oma kodudest lahkuma sunnitud.