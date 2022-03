UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro 16. sõjapäevast: Venemaa võib tahta teha tuumajaamadesse sõjaväebaasid

Ukraina armee poolt on rindejoon sellest piirkonnas nihutatud selliselt, et vene ründajatel poleks soodsat positsiooni pealetungi taasalustamiseks. Mis ei tähenda, et nad seda ei kavatseks teha. Ukraina allikad väidavad, et sealsamas piirkonnas on veel osa ellujäänud kadõrovlastest tšetšeeni võitlejaid, keda rakendatakse kõige mustema töö tegemiseks.

Põhjas olev Tšernobõli tuumaelektrijaam on teist päeva elektrita. Tegu on põhimõtteliselt ohtlike tuumajäätmete suure hoidlaga, mille üheks funktsionaalsuseks on jahutada tuumajäätmeid ja selleks on tarvis pumbata vett. Ilma pumpamiseta püsib loomulik soojusvahetus mingil tasemel, mis jaheda ilmaga on mõnda aega isegi efektiivne, kuid mitte jätkusuutlik lahendus. Ukraina nõuab «rohelist koridori» oma tehnikutele elektrivarustuse taastamiseks.

Valgevene diktaator pakkus välja, et nende poolt olevat samuti mingi konserveeritud liin säilinud, mille võiks sisse lükata, kuid Ukraina on sellest loobunud. Nimelt, riik ühendas end vahetult enne sõda lahti Vene-Valgevene energiasüsteemist ning ei soovi sinna tagasi lülitumisega sõltuvust taastada. See Valgevene samm on ilmselge katse seda protsessi pöörata, kuid on veel üks tõenäoline põhjus, miks Venemaale on hädavajalik kohalolu tuumaelektrijaamades ja sellest pisut hiljem Zaporržžja lõigu juures.

Tšernihiv püsib, Sumõs pommitati lastelaagrit

Tšernihivi linn sai kolm pommi täiendusena varasematele. Linna kaitse püsib ning ukrainlased on suutnud ümbruses viis küla okupantidest vabastada. Humanitaarkoridori tsiviilelanike väljasõiduks siiski ei õnnestu veel luua.

Lõuna pool Kiievi külje all pommitasid okupatsiooniväed Barõšõvka küla. Andes sellega märku, et pealetungiplaan Borispoli lennuvälja ja Kiievi suunal on jätkuvalt olemas.

Ukraina sõjaväelane Kiievi idarindel, 9. märts. Foto: Aris Messinis/Scanpix

Sumõ linnast loodes pommitasid venelased miskit lastelaagrit. Ju on neil seal igav hakanud.

Ukraina erioperatsioonide keskus on teatanud Tšugujevi rajoonis sõjaväetehnika kolonni hävitamisest. Tšugujevi rajoon on võrdlemisi suur ja lai, aga põhimõtteliselt Harkivist kuni 40 km kagu suunal Izjumi linna poole ning rajoonikeskus on ukrainlaste kontrolli all.

Harkiv on piiratud põhjast. Sealt lendab igapäevaselt linna ka rohkelt rakette. Juba eilse seisuga oli seal üle 400 paneelelamu hävitatud või lõhutud raketi- ja pommirünnakutega.

Ukraina võimud hinnang Venemaa poolt vallapäästetud aktiivse sõjategevuse materiaalsete kahjude osas on 120 mld USD. See on siis 0,12 triljonit ehk 120 tuhat miljonit. Kuna Venemaa ei jäta pommitamisi, siis summa muidugi suureneb ja ega Ukraina majandusministeeriumil pole ka veel kogu ülevaadet hävinud taristust.

Harkivis näiteks mõnedes linnaosades ei õnnestu sooja taastada enne sõjategevuse lõppu. Muidu on seal elekter veel enam-vähem olemas, kuigi alajaamad on saanud ka pihta ning veevarustus – selle tagamiseks peavad remondibrigaadid töötama sisuliselt tule all.

Rinded Donbassis ja lõunas seisavad