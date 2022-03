Francis Fukuyama ennustused: Vene väed võivad järsult kokku kukkuda

1. Venemaad ootab ees Ukrainas selge kaotus. Venemaa planeerimine oli ebakompetentne, sest see toetus väärale oletusele, et ukrainlased suhtuvad Venemaasse heatahtlikult ning nende sõjavägi kukub kohe peale invasiooni algust kokku. Vene sõjaväelased kandsid kaasas piduvorme võidumarsiks Kiievis, mitte lisalaskemoona ja toidupakke. Venemaa president Vladimir Putin on andnud operatsiooni jaoks enamiku oma sõjaväest -- tal pole enam suuri väereserve, mida lahingusse suunata. Vene väed on takerdunud mitme Ukraina linna ümber, kus neil on tohutud varustusprobleemid ja peavad rinda pistma pidevate Ukraina rünnakutega.