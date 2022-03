POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Zelenskõi: Ukraina üritab hankida võimsamat õhukaitset

Zelenskõi sõnul saab Ukraina aru, et NATO riigid ei saa otse müüa ega anda Ukrainale tõhusaid õhukaitserelvi. Seetõttu peab Ukraina läbirääkimisi leidmaks vahendaja, kelle kaudu selliste relvade müümine ei tekitaks NATO-le probleeme, ütles Zelenskõi.

Ta viitas ilmselgelt sellele, et kui NATO riigid müüvad või annavad Ukrainale tõhusaid õhutõrjerelvi, siis loeb Venemaa neid sõja osapoolteks ning sellel võivad olla ettearvamatud tagajärjed.

Zelenskõi andis ajakirjanikele pressikonverentsi Foto: Postimees

Zelenskõi ei nimetanud konkreetselt, mis õhutõrjerelvastusest käib jutt, kuid võib oletada, et Ukraina püüab hankida väga tõhusaid Patriot-süsteeme. Patriot süsteemid sai hiljuti enda käsutusse näiteks Poola.

Olukorra kohta rindel ütles ta, et «igal pool on raske olukord». «Tugevalt pommitatakse endiselt Harkivit, Mariupolit, Melitopolit, Volnovahat, nüüd ka Kiievi ümbrust ja paljusid teisi kohti,» ütles Ukraina president. «Paljusid külasid enam pole.»

Zelenskõi sõnul kavatseb Vene armee suurte jõududega rünnata Kiievit. «Nad kavatsevad korraldada vaippommitamist siin,» ütles Ukraina president. «Nad tahavad hävitada ajaloolise Kiievi ja meie inimesed.»

Vene armeega, keda president nimetas «okupantideks», on tema sõnul tänaseks kokku lepitud 14 humanitaarkoridori, kuid paljudes kohtades see ei tööta Vene armee jätkuva pommitamise tõttu. Humanitaarabikolonnid ei pääse läbi isegi siis, kui nendega on kaasas õigeusu kiriku esindajad, kaasa arvatud Moskvale alluva vene õigeusu kiriku preestrid. «Mul pole midagi isegi öelda selle kohta. Mul pole lihtsalt sõnu,» lausus Zelenskõi.

Mariupoli sünnitusmaja pommitamist mõned päevad tagasi nimetas Zelenskõi otsesõnu terroriaktiks. Selles rünnakus hukkus kolm inimest ja sai viga 17. «Kahjuks on neid (terroriakte) sooritatud juba palju. Meile on see muutunud igapäevaseks,» nentis president. «Harkivis on neil selge eesmärk hävitada kesklinn ja tappa inimesi.»

Zelenskõi ütles ka, et on selgeid märke, et Venemaa on valmis kasutama Ukraina vastu keemiarelva.

Okupeeritud linnades ja asulates seab Vene armee tema sõnul linnapäid valiku ette: kas koostöö või surm. «Palju linnapead on keeldunud ning nad on tapetud,» lausus Zelenskõi.

Läbirääkimiste kohta Venemaaga ütles ta, et need käivad pidevalt ning et ta loodab arengut. «100 protsenti, et see sõda lõppeb, aga me ei tea millal,» lausus ta. «Kõigepealt tuleb kehtestada vaherahu ning tagada ligipääs ümberpiiratud linna elanikeni. Sajad inimesed hukkuvad (iga päev) sellepärast, et Venemaa pole nõus vaherahuga.»

Zelenskõi ütles, et Venemaa peab aru saama, et selles sõjas pole võitjaid. Venemaa inimeste jaoks on Zelenskõi sõnul kõige suurem karistus see, et nad hakkavad tundma häbi selle üle, et nad on Venemaa kodanikud, selle üle, kes nad on.

Zelenskõi rõhutas kohe pressikonverentsi algul, et Ukraina on väga tänulik igale riigile ja kõigile inimestele, kes praegu võtavad vastu ja majutavad Ukraina põgenikke.

Kolleegi küsimusele, kas Lääs teeb piisavalt aitamaks Ukrainat, vastas Zelenskõi, et tema meelest ei tee. «Iga Euroopa riik peab praegu mõtlema sellele, et me võitleme praegu selle nimel, et sõda ei jõuaks nendeni,» rääkis ta. «Me ei palu enam abi, me palume neil teha seda, mida nad peavad tegema.» Viimane lause käis selle kohta, et Ukraina vajab hädasti, et NATO sulgeks Ukraina õhuruumi, et lõppeks linnade ja külade pommitamine. «Igaüks on selleks (Läänes) valmis, kahjuks mitte need, kes otsustavad,» lisas president.

Zelenskõi kutsus veelkord üles Euroopa Liitu akspeteerima Ukraina liikmeks astumise taotlust, mille Ukraina esitas ametlikult sel nädalal. «Meid motiveeriks rohkem (sõjas Venemaa vastu), et Euroopa Liit ütleks konkreetselt, et meid võetakse liikmeks, kui relvade saatmine,» lausus Zelenski.