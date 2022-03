Tšehhi palub ELilt Ukraina põgenike majutamisega abi

«Meie vastuvõtuvõime on peaaegu ammendunud,» ütles tuletõrje kõneisik Pavla Jakoubkova avalduses. «Palume ELil lubada Tšehhi Vabariigi muutmist peamiselt transiitriigiks, samas kui põgenikke võetaks vastu teistes liikmesriikides.»

Tšehhisse on alates Vene invasiooni algusest 24. veebruaril ametlikult vastu võetud üle 102 000 Ukraina põgeniku, ütles Jakoubkova, kuid lisas, et põgenike tegelik arv on vähemalt 200 000.