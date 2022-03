Türkmenistanis valitakse presidendiks isa asemel poeg

Kuue miljoni elanikuga ja suuresti isolatsioonis elavas Türkmenistanis on esitatud üheksa presidendikandidaati, kelle hulgas pole alates 2006. aastast opositsiooni sallimata riiki juhtinud Gurbangulõ Berdõmuhhamedovit.

Vanem Berdõmuhhamedov teatas kõrvaleastumisest, et noored juhid saaksid valitseda. Kandidaadina on üles seatud aga tema 40-aastane poeg Serdar Berdõmuhhamedov, kes on kiirelt tõusnud valitsuses juhtpositsioonidele.