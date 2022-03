Eero Rebo: Venemaa proovib Mariupolist teha hirmutavat näidet

«Kui me vaatame ajaloos tagasi, kuidas on rahvaid alistatud ja alistuma sunnitud, siis vallutades linna või tehes ta maatasa, tuues selle teistele eeskujuks, joostes täna peale nii Harkivile kui Sumõle, siis on vaja teha kellestki näidispoodut ja tundub, et selleks on valitud Mariupol. Hetkel Venemaa soovib sealt saada endale täielikku alistumist ja mingisugustki võitu,» rääkis Rebo.