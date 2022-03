Iraagi Kurdistanis Arbilis rünnati rakettidega USA esindust

Varem kirjutas Twitteris USA Lähis-Ida Instituudi (MEI) teadur Charles Lister, et raketid tabasid linnas asuvat USA esindust.

USA ja Iraagi julgeolekuallikad kinnitasid hiljem, et tabamuse sai tõepoolest USA diplomaatiline esindus. Ühe USA ametniku sõnul tulistati raketid naaberriigist Iraanist.

Esialgsed andmed näitavad, et USA sõjaväelaste seas ohvreid ei ole, ütles üks Ühendriikide ametnik. Ta lisas, et pole teada, kui mitu raketti tulistati ja kuhu need kõik kukkusid.