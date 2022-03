POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Arhipiiskop: sõja tõttu pole aega hukkunud tsiviilelanikke korralikult matta

Miks nad teie vaimulikke taga ajavad?

Sest nad on kohaliku kogukonna liidrid. See on nende mõtlemine, et tavalised inimesed ise ei tee mitte midagi, vaid alati keegi instrureerib neid midagi tegema. Nad ei saa sellest aru, et vabadel inimestel on endal tahe midagi teha või ka mitte teha. Nad usuvad, et kui nad leiavad kohapeal asutatud inimesed üles, lasevad nad maha, siis kõik ülejäänud on kohe lojaalsed. Teie Baltimaades ju teate seda. Ma pean silmas, et kui nad peale Teist maailmasõda vahistasid kõik ühiskonnas mingitki liidrirolli omanud inimesed, siis nad ju teiste seas küüditasid väga palju teie pastoreid ja vaimulikke. Juba enne selle sõja algust levis informatsioon nn mustadest nimekirjadest, (Venemaa) sihtmärkidest. See on Venemaa mõtte- ja käitumisviis. Mina ja kõik minutaolised piiskopid ja vaimulikud on alati neile sihtmärgid. Te teate, mis juhtus meie vaimulikuga, kes sõitis koos humanitaartöötajatega Ukraina laeval Safir ära tooma Maosaare kaitsjate surnukehi? Vene laevad võtsid selle laeva kinni ning nüüd on nad kõik vangis.

Õigeusu kirikul on väga tähtis osa Ukraina ühiskonnas. Mis on teie roll praegu, sõja ajal?

Esiteks, palvetada. Palvetamine on praegu palju tähtsam kui ühelgi muul ajal. Teiseks me inspireerime inimesi vastu panema, uskuma sellesse, et me võidame. Me võidame, sest tõde on meie poolel. Me jagame humanitaarabi, me vahendame vabatahtlikke, kes jagavad toitu, riideid, ravimeid. Tähtis on ka lihtsalt rääkida inimestega, sest väga paljud kardavad. Paljud on põgenikud, nad vajavad nõu ja lohutamist. Ma võrdlen meie tegevust ristiga. Vertikaalne on ühendus jumala ja inimeste vahel ning horisontaalne on kiriku roll inimeste vahendamisel, abistamisel ja ühendamisel kogukonnaks.

Milline on Moskvale alluva Ukrainas tegutseva õigeusu kirikul roll praegu? Mida nemad teevad, kuidas nemad suhtuvad sõjasse?

Nad pole algusest peale toetanud seda rünnakut Ukrainale. Nende metropoliit Onufri võrdles seda Kaini patuga, kes tappis oma noorema venna Abeliga. Ta kutsus üles peatama sõda. Nad saavad aru, et nende kirikud võivad sattuda samuti rünnakute alla nagu kõik teised Ukraina tsiviilobjektid. Nad ei maini teenistuste ajal enam patriarh Kirilli nime. Minu meelest pole see aga küllaldane. Praegu see näeb välja nii, et sa oled Venemaa toetaja ning tavaliselt ripub sinu majal Vene lipp, aga praegu sa oled lihtsalt sunnitud selle ära peitma ning panema välja Ukraina lipu.

Kas võib siis ikkagi öelda, et Moskvale alluv Ukrainas tegutsev õigeusu kirik toetab Ukraina riiki ja rahvast sõjas Venemaa vastu?

Nad on deklareerinud, et toetavad. Ma arvan, et selle kiriku tavalised liikmed, ka vaimulikud on (Ukraina) patrioodid. Aga minu meelest peaksid nad kui kirik oma seisukohta veelgi selgemalt väljendama. Nad räägivad pommitamistest, tsiviilisikute tapmisest ja nende kannatustest, kuid nad väldivad otse väljaütlemast, kes oli see, kes nad tappis, kes pommitab Ukraina linnu, kes toob neid kõiki kannatusi ukrainlastele. Paljud nende piiskopid ja kõrged vaimulikud ei kasuta sellest kõigest rääkides sõna «Venemaa».

Kas Ukraina õigeusukirik mõtleb selle peale, et panna Vladimir Putin kirikuvande alla?